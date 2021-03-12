Fikret Kuşkan: Atatürk rolü büyük bir sınavdır
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Fikret Kuşkan: Atatürk rolü büyük bir sınavdır

12.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:41
Fikret Kuşkan: Atatürk rolü büyük bir sınavdır

Fikret Kuşkan, "Akif" filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor.

Fikret Kuşkan, "Akif" filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor. Oyuncu, bu önemli rolün kendisine hissettirdiklerini The Fragman'a anlattı: "Mustafa Kemal Atatürk'ü oynamak; bir aktör ve kendileri gibi suyun öteki tarafından gelmiş biri olarak yükümü fazlasıyla artırdı. Zaman zaman altında ezildiğimi düşündüğüm bu sorumluluk, benim için aynı zamanda çok büyük bir sınav oldu. Onur, korku, şüphe, kaygı ile setimin ilk gününden son gününe kadar süren bir yolculuğa çıktım."

En iyi performansı gösterebilmek için çok çabaladığını söyleyen Kuşkan, sözlerine şöyle devam etti: "Mustafa Kemal Atatürk rolüne çalışmaya; 'Bugüne kadar yapılmış olanın daha iyisi, en iyisi ne olabilir?' diye sorarak başladım. Öyle de tamamlandı bu yolculuğum. İşimi şansa ve olasılıklara bırakmam. Umarım başarılı olabilmişimdir, aynaya baktığımda utanmam. Çünkü aksi halde kendimden sıkı bir dayak yerim." Yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu, Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün canlandırdığı "Akif" filminin eylül ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: Hürriyet

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