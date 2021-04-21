Fikret Bila kimdir? Fikret Bila kaç yaşında, nereli? Fikret Bila hayatı ve biyografisi!
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Fikret Bila kimdir? Fikret Bila kaç yaşında, nereli? Fikret Bila hayatı ve biyografisi!

Fikret Bila kimdir? Fikret Bila kaç yaşında, nereli? Fikret Bila hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Fikret Bila izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Fikret Bila kaç yaşında, nereli? Fikret Bila hayatı ve biyografisi! Fikret Bila kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Fikret Bila hakkında araştırmalar yapılıyor. Fikret Bila kimdir? Fikret Bila kaç yaşında, nereli? Fikret Bila hayatı ve biyografisi!

FİKRET BİLA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1958

Kaç yaşında: 63yaşında

Nereli: Zonguldak

1958 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1980-1985 yılları arasında Sayıştay Denetçisi olarak görev yapan Bila, Gazi Üniversitesi'nden 1986 yılında doktora derecesi aldı. Gazeteciliğe 1977'de Yankı dergisinde başladı. Bir süre ara verdikten sonra 1986'da Nokta dergisiyle yeniden gazeteciliğe döndü. 1987'de girdiği Milliyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptı. Ayrıca CNN TÜRK'te Ankara Kulisi programını sundu.

Haziran 2016'da Milliyet gazetesinden istifa etmiştir. 2016 Temmuz'undan itibaren köşe yazarlığı yaptığı Hürriyet gazetesinden Nisan 2018'de ayrıldı.

7 Temmuz 1998'de Başbakan Mesut Yılmaz'ın Makedonya'ya düzenlediği ziyaret sırasında, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen ve milletvekili Şinasi Altıner'le birlikte geçirdiği trafik kazasında ağır biçimde yaralandı. Yaklaşık 1 ay süren tedavi sürecinin ardından bir süre sonra mesleğine döndü.

Yazmış olduğu yedi kitabı bulunmaktadır ve kitaplarından bazıları çeşitli dillerde yayımlanmıştır.

Hikmet Bila'nın kardeşidir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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