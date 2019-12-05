Fikirtepe'de metrobüs kazası
FİKİRTEPE'de metrobüs kazasında araçlarda hasar meydana geldi.
05.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:30
FİKİRTEPE'de metrobüs kazasında araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza saat 17.30 sıralarında Kadıköy Fikirtepe metrobüs durağı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Kaygan zeminde duramayan metrobüs durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kazaya karışan metrobüsler kısa sürede olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: DHA