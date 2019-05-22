Fikir Hırsızlığı ile Suçlanan Şeyma Subaşı, Davayı Kaybetti
Paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ünlüsü olan Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek isimli modacı tarafından açılan fikir hırsızlığı davasını kaybetti.
Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Şeyma Subaşı'nın geçen sene tanıttığı 'is it ok" isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının, halihazırda kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek, Subaşı'na fikir hırsızlığı suçlamasıyla dava açan Safiye Nur Şimşek, davayı kazandığını duyurdu.
YASAL YOLLARA BAŞVURDU
Şeyma Subaşı'nın yeni moda projesinin çalıntı olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimşek, projenin daha önce kendileri tarafından yapıldığını ve bu fikrin izinsiz şekilde çalındığını belirterek yasal yollara başvuracağını söylemişti.
DAVAYI KAZANDI
Modacı, Subaşı'na açtığı fikir hırsızlığı davasını kazandığını sosyal medya hesabından açıkladı.
YORUMLAR (30)
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ne yapsın mahkeme para babası gittiyse neden arkasını kollasın şeymanınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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sende az degilsin hani! Seyma yi yerken kendi havanida atıyorsunCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Beleşe alışmış birkere, çünkü Acunu soydu enson.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Yaaa..... Abla da baya...baya...Havvalara girmiş. ...Ayyyyyyyyyiiiiiiiiiiiit.....Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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fasa fiso , seymaya bisey olmaz,Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır