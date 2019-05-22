Fikir Hırsızlığı ile Suçlanan Şeyma Subaşı, Davayı Kaybetti

Fikir Hırsızlığı ile Suçlanan Şeyma Subaşı, Davayı Kaybetti

Paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ünlüsü olan Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek isimli modacı tarafından açılan fikir hırsızlığı davasını kaybetti.

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Şeyma Subaşı'nın geçen sene tanıttığı 'is it ok" isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının, halihazırda kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek, Subaşı'na fikir hırsızlığı suçlamasıyla dava açan Safiye Nur Şimşek, davayı kazandığını duyurdu.

YASAL YOLLARA BAŞVURDU

Şeyma Subaşı'nın yeni moda projesinin çalıntı olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimşek, projenin daha önce kendileri tarafından yapıldığını ve bu fikrin izinsiz şekilde çalındığını belirterek yasal yollara başvuracağını söylemişti.

DAVAYI KAZANDI

Modacı, Subaşı'na açtığı fikir hırsızlığı davasını kazandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Fikir Hırsızlığı ile Suçlanan Şeyma Subaşı, Davayı Kaybetti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (30)

Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.