Fight Kulüp' şarkısıyla gündeme oturan Killa Hakan kimdir?

Gerçek adı Hakan Durmuş olan rapçi Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile şarkı yaptı. Fight Kulüp adlı şarkısı 12 saat içinde yaklaşık 12 milyon dinlendi. Killa Hakan nereli? Killa Hakan hayatı ve daha fazlası haberimizde…

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Gerçek adı Hakan Durmuş olan rapçi, 3 Mart 1973 tarihinde Berlin'de dünyaya geldi.Türk rap müzisyeni ve söz yazarı olan Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etti.

GENÇ YAŞTA HAPSE GİRDİ

Baba Ali Rıza Durmuş milli bir güreşçidir. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de eğitim gördü. Tam bir Getto hayatı yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışarak genç yaşta hapse girdi. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlayan rapçi, Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müzik ile hayata tutunmayı öğretiyor. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak rekor kırdı. 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.