FIFA ve eFootball'a Rakip Geliyor: UFL Duyuruldu!
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FIFA ve eFootball'a Rakip Geliyor: UFL Duyuruldu!

FIFA ve eFootball'a Rakip Geliyor: UFL Duyuruldu!
SaveButonu - Haberler | Gamegar

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Futbol simülasyonlarına yeni bir soluk katacak olan oyun UFL, gamescom etkinliğinde resmi olarak duyuruldu.

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Futbol simülasyonlarına yeni bir soluk katacak olan oyun UFL, gamescom etkinliğinde resmi olarak duyuruldu.

Yıllardır futbol piyasasını domine eden FIFA ve eFootball (eski adıyla PES) sonunda bir rekabetle karşı karşıya. gamescom 2021 etkinliğinde duyurulan UFL, futbol oyunu oynayanları heyecanlandıran sözlerle piyasaya adımını attı. Beş yıldır Unreal Engine üzerinden geliştirilmekte olan bu oyun, duyurusuyla birlikte yeni bir futbol oyunu arayanların dikkatini çekmeyi başardı. UFL'in duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyun, FIFA'nın aksine her yıl yeniden çıkmayacak, düzenli güncellemelerle kendini yeni tutacak. Tamamen ücretsiz oynanabilecek olan UFL, aynı zamanda pay-to-win mantığına mahal vermeyeceğini iddia ediyor.

UFL oyuncuları, 5000'den fazla lisanslı futbolcuyu kullanarak kendi futbol takımlarını oluşturabilecek, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla rekabet ederek ligin tepesine ulaşmayı deneyecekler. Oyun, Unreal Engine tarafından sağlanan en yeni teknolojileri kullanacak.

Oyunun yapımcısı Strikerz Inc, UFL'in oyuncularını güncel tutması için FIFPRO ve InStat'la işbirliği yapacak. Bu sayede her oyuncu için detaylı veri ve istatistikler kullanılarak oyun daha gerçekçi hale getirilecek.

Oyun, "bütün büyük konsollarda" çıkışını gerçekleştirecek. Çıkış tarihi ve platformlar yakın zamanda açıklanacak. UFL'in şimdilik sadece Xbox One/ Xbox Series, PlayStation 4/ PlayStation 5 platformlarına gelmesi bekleniyor.

Strikerz Inc.'in CEO'su Eugene Nashilov, UFL ile ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

"Futbol hayranlarıyız ve tutkulu oyuncularız. Yıllardır futbol oyunları oynuyoruz ve insanların bir futbol simülatöründe ne görmek istediklerini çok iyi biliyoruz. Futbol oynanışını sıfırdan inşa etmek, dünyanın dört bir yanından oyunculara devrimsel, heyecan verici ve adil bir deneyim sunmak istiyoruz. Oyun hakkında daha fazla şey paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Oyun hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için resmi siteyi ziyaret edebilir, e-postanızı girerek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Kaynak: SaveButonu

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