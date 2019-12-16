FIFA, Platini'ye ödenen 2 milyon frangı kurtarmak için İsviçre mahkemesine başvurdu
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FIFA, Platini'ye ödenen 2 milyon frangı kurtarmak için İsviçre mahkemesine başvurdu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, eski başkan yardımcısı Michel Platini’ye "haksız yere" 2 milyon İsviçre frangı (11,9 milyon TL) ödediği gerekçesiyle eski başkanı Sepp Blatter'e dava açtı. Mayıs 2018’de Platini söz konusu soruşturmada İsviçre yargısı tarafından aklanmıştı

16.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:03
FIFA, Platini'ye ödenen 2 milyon frangı kurtarmak için İsviçre mahkemesine başvurdu

FIFA, eski başkan yardımcısı 'ye "haksız yere" 2 milyon frangı (11,9 milyon TL) ödendiği gerekçesiyle eski başkanı Sepp Blatter'e dava açtı.


FIFA resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, paranın iadesi için iki eski yönetici ile ilgili İsviçre mahkemesine başvurduklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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