FIFA, Platini'ye ödenen 2 milyon frangı kurtarmak için İsviçre mahkemesine başvurdu

16.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:03

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, eski başkan yardımcısı Michel Platini'ye "haksız yere" 2 milyon İsviçre frangı (11,9 milyon TL) ödendiği gerekçesiyle eski başkanı Sepp Blatter'e dava açtı.



FIFA resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, paranın iadesi için iki eski yönetici ile ilgili İsviçre mahkemesine başvurduklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle