FIFA'nın yeni rakibi UFL'nin oynanış videosu bu akşam yayınlanacak

Strikerz tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen futbol simülasyon oyunu Ufl, 2016 yılından beri geliştiriliyor. 2021 Gamescom'da duyurulan Ufl'nin konsollara çıkış yapması bekleniyor.

Ufl'nin resmi internet sitesinde dünya çapında oynanış videosunun yayınlanacağını bildiren ekip, "Heyecan artıyor! Tüylerim diken diken oluyor. Bunu çok uzun zamandır soruyordun ve şimdi zamanı geldi." sözlerine yer vererek 27 Ocak TSİ ile 23:00'de oynanış videosu yayınlanacak. Oynanış videosunu izlemek için buraya tıklayarak UFL YouTube kanalına ulaşabilirsiniz.

FIFA'nın yeni rakibi olarak piyasaya sürüleceği iddia edilen UFL'de 65 binden fazla profesyonel futbolcu için dünya çapında bir temsilci kuruluş olan FIFPro'nun yanı sıra her oyuncu için güncel istatistikler sağlayacak bir spor performans analiz şirketi olan InStat ile ortaklık yaptı.