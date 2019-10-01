FIFA: Cardiff Sala transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemek zorunda

FIFA: Cardiff Sala transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemek zorunda

Uluslararası Futbol Birlikleri Federasyonu (FIFA) Cardiff City'nin transferi sonrasında uçağının düşmesi sonucu ölen futbolcu Emilianı Sala için Nantes'a 6 milyon euro ödemesi gerektiğine karar verdi.

01.10.2019 11:16
FIFA: Cardiff Sala transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemek zorunda

Uluslararası Futbol Birlikleri Federasyonu (FIFA) Cardiff City'nin transferi sonrasında uçağının düşmesi sonucu ölen futbolcu Emilianı Sala için Nantes'a 6 milyon euro ödemesi gerektiğine karar verdi.


Fransız takımında oynayan Sala, Galli Cardiff takımına 15 milyon sterline (yaklaşık 17 milyon euro) transfer olmak için imza attıktan sonra yola çıkmış fakat uçağı Manş Denizi'ni geçerken düşmüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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