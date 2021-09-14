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FIFA 22 oyuncu reytingleri açıklandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
FIFA 22 oyuncu reytingleri açıklandı

EA Sports FIFA, Twitter hesabından FIFA 22'nin en iyi oyuncularını açıkladı ve Ronaldo sıralamada geriledi.

Electronic Arts, FIFA 22'nin oyuncu reytinglerini paylaştı. İlk 22'yi paylaşan Ea Sports, ilk sıraya 93 reytig ile Messi'yi yerleştirirken ikinci sıraya 92 reytingle Lewandowski'yi ekledi, Ronaldo ise 91 reytingle üçüncü sıraya geriledi.

En iyi FIFA oyuncuları, her yıl en son FIFA lansmanına kadar kademeli olarak duyuruluyor. Genellikle ilk on oyuncu açıklanırken bu sene FIFA 22'ye özel ilk 22 oyuncunun reytingi açıklandı. EA SPORTS FIFA'nın Twitter'dan attığı tweet ile ilk 22'yi paylaştı. İşte FIFA 22 oyuncu reytingleri…

FIFA 22 EN İYİ OYUNCULARIN LİSTESİ

  1. Messi – 93
  2. Lewandowski – 92
  3. Ronaldo – 91
  4. De Bruyne – 91
  5. Mbappe – 91
  6. Neymar – 91
  7. Oblak – 91
  8. Kane – 90
  9. Kante – 90
  10. Neuer – 90
  11. Ter Stegen – 90
  12. Salah – 89
  13. Donnarumma – 89
  14. Benzema – 89
  15. Van Dijk – 89
  16. Kimmich – 89
  17. Son – 89
  18. Allison – 89
  19. Courtois – 89
  20. Casemiro – 89
  21. Ederson – 89
  22. Mane – 89
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FIFA 22 oyuncu reytingleri açıklandı

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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