FIFA 22 oyuncu reytingleri açıklandı

Electronic Arts, FIFA 22'nin oyuncu reytinglerini paylaştı. İlk 22'yi paylaşan Ea Sports, ilk sıraya 93 reytig ile Messi'yi yerleştirirken ikinci sıraya 92 reytingle Lewandowski'yi ekledi, Ronaldo ise 91 reytingle üçüncü sıraya geriledi.

En iyi FIFA oyuncuları, her yıl en son FIFA lansmanına kadar kademeli olarak duyuruluyor. Genellikle ilk on oyuncu açıklanırken bu sene FIFA 22'ye özel ilk 22 oyuncunun reytingi açıklandı. EA SPORTS FIFA'nın Twitter'dan attığı tweet ile ilk 22'yi paylaştı. İşte FIFA 22 oyuncu reytingleri…

FIFA 22 EN İYİ OYUNCULARIN LİSTESİ

Messi – 93 Lewandowski – 92 Ronaldo – 91 De Bruyne – 91 Mbappe – 91 Neymar – 91 Oblak – 91 Kane – 90 Kante – 90 Neuer – 90 Ter Stegen – 90 Salah – 89 Donnarumma – 89 Benzema – 89 Van Dijk – 89 Kimmich – 89 Son – 89 Allison – 89 Courtois – 89 Casemiro – 89 Ederson – 89 Mane – 89

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