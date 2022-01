Aralık ayının ortasından bu yana, birçok içerik üreticilerinin FIFA 22 hesapları hacklendi. Ancak, sadece büyük hesapların hedef alındığını öne sürmek yanlış olur.

Hesap hacklerinden etkilenenler arasında FUT Donkey de yer alıyor. FUT hesabında 50 milyon madeni parasının gittiğini ve karaborsada 3000 bin dolar üzerinde değeri olduğunu söyledi.

Geliştiricilere resmi bir açıklama için baskı yapıldıktan sonra, geliştirici EA dün bir açıklama yayınladı. EA, "Son hesap devralma girişimlerinden haberdar olduk ve şu anda araştırıyoruz. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirme de dahil olmak üzere hesabınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz."

FIFA Topluluk Yöneticisi Sheldon Rogers, EA'nın Top Bins Live şovuna katıldığı bir programda bu duyguları yineledi, "Ekiplerimiz şu anda bu vakaların her birinde tam olarak ne olduğunu araştırıyor ve anlamaya çalışıyor," dedi ve oyuncuları iki faktörlü kimlik doğrulamaya itmeden önce, ilk tepkiyi iki katına çıkardı.

Açıklamanın yayınlanmasından bu yana, etkilenen oyuncuların çoğu görüşlerini sosyal medyada dile getirdi. Ayrıca şöyle dediler: "EA'nın açıklaması tam bir rezalet. Saldırıya uğrayan her birimiz T100 traderları/ içerik oluşturucuları 2FA vardı, bize gaslight yapmayı bırakın. Açıkça görülüyor ki, kanunların üstünde olduklarını düşünüyorlar ya da umursamıyorlar."

Account security is an issue we take seriously.



Earlier on #TopBinsLive, we addressed recent reports of attempted account takeovers. https://t.co/VuwTP8v9wb pic.twitter.com/YfNYGUIkwF