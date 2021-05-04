FIFA 21'in EA Play ve Xbox Game Pass'e geleceği tarih belli oldu! FIFA 21 sistem gereksinimleri nelerdir?

Electronic Arts, FIFA 21'in EA Play ve Xbox Game Pass'e ekleneceğini duyurdu. Popüler futbol oyunu serisi FIFA'nın en son oyunu FIFA 21 EA Play'e ne zaman gelecek? FIFA 21 sistem gereksinimleri!

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı popüler spor oyunu serisi FIFA'nın son oyunu FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e Mayıs ayında ekleneceği geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı ancak net bir tarih verilmemişti.

EA Play dün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ise FIFA 21'in, 6 Mayıs'ta EA Play'e ekleneceğini duyurdu. Ayrıca, oyunun EA Play'e eklenmesi aslında dolaylı yoldan Xbox Game Pass'e de eklenmesi anlamına geliyor.

6 Mayıs'tan itibaren EA Play ve Xbox Game Pass aboneleri ücretsiz bir şekilde FIFA21'i oynayabilecek.

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 21 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

FIFA 21 Önerilen Sistem Gereksinimleri: