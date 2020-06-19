FIFA 21, EA Play Live 2020 Sırasında Duyuruldu
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FIFA 21, EA Play Live 2020 Sırasında Duyuruldu

Her sene yeni oyununu görmeye alıştığımız serilerden bir tanesi de FIFA. Bugünün erken saatlerinde gerçekleştirilen EA Play Live 2020 sırasında, FIFA 21 duyuruldu.

FIFA 21, EA Play Live 2020 Sırasında Duyuruldu
19.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:55

Her sene yeni oyununu görmeye alıştığımız serilerden bir tanesi de FIFA. Bugünün erken saatlerinde gerçekleştirilen EA Play Live 2020 sırasında, FIFA 21 duyuruldu.

Nesil geçişine denk gelecek olan oyunlardan bir tanesi olacak FIFA 21, 9 Ekim 2020 tarihinde PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları ise daha ileri bir tarihte bizlerle olacak. Bununla birlikte, PC versiyonunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ile eş değer kaliteye sahip olacağı da resmiyet kazandı.

FIFA 21 Ne Gibi Yenilikler Barındıracak?

FIFA 21 oyunun yeni nesil versiyonlarında, kontrol kolu sayesinde şut, pas, yakalama, müdahale ve darbe etkisini daha iyi hissedebileceğiz. Bunun yanı sıra, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının SSD bileşenleri ile yükleme ekranları da olmayacak.

Electronic Arts tarafından verilen detayların devamında, kullanılan gecikmeli aydınlatma sistemi ile son derece gerçekçi bir futbol deneyimi yaşatacak. Ayrıca oyuncuların fizikleri daha fazla derinlik kazanacakken dinamik ışıklandırmalar, yüzler, saçlar ve formalar çok daha gerçekçi görünecek. Geliştirilmiş animasyonlar ile de futbolcuların hareketleri gerçeğe daha yakın olacak.

FIFA 21 oyunun bir diğer yeniliği ise futbolcular daha insansı tepkiler verecekler. Mesela son dakikalarda tekmelikleri düzeltmek veya pas isterken bağırmak gibi tepkileri görebileceğiz.

FIFA 21 oyununu şu anda Steam ve Xbox mağazaları üzerinden ön-sipariş ile satın alabilirsiniz. Standart sürümün yanı sıra Şampiyonlar ve Ultimate olmak üzere iki farklı özel sürümü olacak.

Standart sürümü aldığınız zaman, her hafta bir tane olmak üzere üç FUT 21 Nadir Altın Paketi, beş FUT maçı için 1 Kapak Yıldızı Kiralık FUT Ögesi, üç FUT maçı için bir FUT Elçisi Kiralık Oyuncu Seçimi Ögesi ve özel sürüm FUT formaları ve stadyum ögeleri hakkınız olacak.

Şampiyonlar sürümünde standart sürümün içeriğine ek olarak, her hafta bir tane olmak üzere on iki hafta boyunca on iki adede kadar FUT 21 Nadir Altın Paketi ve üç gün erken erişim hakkı sunulacak.

Ultimate sürüm ise standart sürümün içeriğine ek olarak, her hafta iki tane olmak üzere on iki hafta boyunca yirmi dört adede kadar FUT 21 Nadir Altın Paketi, kariyer modu altyapı oyuncusu, üç gün erken erişim hakkı ve 14 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacak Satılamayan FUT 21 Dikkat Çekenler Ögesi.

Son olarak, Volta ve FIFA 21 Ultimate Team modunda kaydedeceğiniz tüm aşama ve alacağınız oyuncular, eşyalar, jetonlar, FIFA Puanları, maç kayıtları liderlik tablosu yerleşimi dahil tüm içerikler mevcut nesilden yeni nesle taşınacak. Ancak Online Seasons, Co-Op Seasons, Career Mode ve Pro Clubs mevcut konsola tanımlı olacak ve konsollar arası transfer mümkün olmayacak.

FIFA 21 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: AMD Athlon X4 880K @ 4 GHz veya daha iyisi/ Intel Core i3-6100 @ 3.7 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 veya daha iyisi/ NVIDIA GeForce GTX 660 veya daha iyisi

Depolama: 50 GB

FIFA 21 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: AMD FX 8150 @ 3.6 GHz veya daha iyisi/ Intel Core i5-3550 @ 3.40 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270x veya daha iyisi/ NVIDIA GeForce GTX 670 veya daha iyisi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB

Kaynak: Tamindir

Manşet

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