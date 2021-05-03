Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü
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Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | Yaşam

Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü Tunceli'de bir yıl önce kaybettiği eşinin mezarına gitmek isteyen Fidan ninenin talebi Vali Mehmet Ali Özkan'ın izniyle Vefa Sosyal Destek Grubunu tarafından yerine getirildi Tunceli'de bir yıl önce kaybettiği eşinin mezarında...

Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü

Tunceli'de bir yıl önce kaybettiği eşinin mezarına gitmek isteyen Fidan ninenin talebi Vali Mehmet Ali Özkan'ın izniyle Vefa Sosyal Destek Grubunu tarafından yerine getirildi

TUNCELİ - Tunceli'de bir yıl önce kaybettiği eşinin mezarında giderek dua etmek ve ayrık otları temizlemek isteyen 74 yaşındaki Fidan Nine'nin talebi Vali Mehmet Ali Özkan'ın özel izniyle Vefa Sosyal Destek Grubunu tarafından yerine getirildi.

Tunceli merkezde ikamet eden ve eşini bir yıl önce kaybeden 74 yaşındaki Fidan Sezer, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak eşinin mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine durum Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'a bildirildi. Vali Özkan'ın özel izniyle evinden alınan Sezer, eşinin asri mezarlığında bulunan mezarına götürüldü.

Burada eşi için dua eden Sezer, "Haber verince hemen geldiler. Sadece ayrık otlarını temizlemekle de kalmayıp eşimin mezarına yeni fidanlar diktiler. Mezarı birlikte suladık. Allah devletimizden bin kere razı olsun" dedi.

Mezarlık ziyaretinin ardından Sezer yeniden Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından araçla evine bırakıldı.

Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü
Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü
Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü
Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü
Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü
Fidan nineyi kırmayan, vefa ekipleri onu eşinin mezarına götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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