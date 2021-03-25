Fidan dikerek geleceklerine sahip çıktılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulunda Orman Haftası etkinlikleri için hazırlanan 'Bir fidanla geleceğine sahip çık' projesi kapsamında içinde zeytin ve ceviz fidanlarının bulunduğu 100 adet değişik türdeki fidan dikimi gerçekleştirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulunda Orman Haftası etkinlikleri için hazırlanan 'Bir fidanla geleceğine sahip çık' projesi kapsamında içinde zeytin ve ceviz fidanlarının bulunduğu 100 adet değişik türdeki fidan dikimi gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte proje çalışmasında yer alan öğretmenler Adnan Kabak ve Serkan Öztürk rehberliğindeki öğrenciler, fidan dikimini elleriyle gerçekleştirdi.

Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe projeye maddi manevi desteklerde bulunan Celal Bayar Üniversitesinden Atölyeler Şube Müdürü Hasan Ali Kasap, Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu Müdürü Ali Yıldız, veliler ve öğrenciler katıldı. Fidan dikimi sırasında küçük öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Proje hakkında bilgi veren Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu Müdürü Ali Yıldız, "Dünyamızın ve tüm insanlığın zor bir sınavdan geçtiği günümüzde doğanın ve ona sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz fark ettik. Amacımız çevreye duyarlı, üreten, üretmekten zevk alan nesiller yetiştirmek. Bu maksattan yola çıkarak 'Bir fidanla geleceğine sahip çık' projesini başlattık. Bizlere bu güzel etkinliği gerçekleştirmemizde her türlü desteği sağlayan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne, öğrencilerimize ve projede emeği geçen öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarım." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı