Fidan bahçesinde başına yorgun mermi isabet etti
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Fidan bahçesinde başına yorgun mermi isabet etti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde fidan yetiştiren Metin Öz'ün (54) başına bahçesinde çalışırken, yorgun mermi isabet etti.

Fidan bahçesinde başına yorgun mermi isabet etti
01.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:25

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde fidan yetiştiren Metin Öz'ün (54) başına bahçesinde çalışırken, yorgun mermi isabet etti. Yaralanan Öz, "Sonuç daha kötü olabilirdi" dedi.

Sapanca ilçesine bağlı Yanık Mahallesi'ndeki bahçesinde fidan yetiştiren Metin Öz, bir anda başında acı hissetti. Eliyle başını kontrol ettiğinde ise kan olduğunu gördü. Hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metin Öz, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.  Başına 3 dikiş atılan Öz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin yorgun mermi olduğunu saptadığı olayla ilgili incelemesi sürerken Metin Öz, "Başımdan yaralandığımı fark ettikten sonra yerde mermi çekirdeği olduğunu gördüm. Polise gerekli ifadeyi verdim. Mermi çekirdeği kafamı sıyırmış. Sonuç, daha kötü olabilirdi" dedi.

Kaynak: DHA

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