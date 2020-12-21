Fiber internet nedir? Fiber internet nasıl çalışır, neden daha hızlıdır? Fiber internet hızı Türkiye'de ortalama kaç?

Kablolu internet bağlantıları arasında en hızlı olan ve Türkiye'de genel olarak tercih edilen fiber internet hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Fiber internet nedir? Fiber internet neden daha hızlıdır? Fiber internet hızı Türkiye'de ortalama kaç olarak görülüyor?

2010'lı yıllardan itibaren ülkemizde yaygınlaşan fiber internet hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Dünya çapında da veri iletim yolunu yeniden nitelendiren fiber optik kablolar, fiber internetin yapı taşı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, fiber internet nedir?

FİBER OPTİK KABLO NEDİR?

Fiber optik kablo, içinde cam olan ve içinden geçen ışığa kolay bir şekilde yön veren kablolara verilen genel addır. Bu kablolar elektrik sinyallerinin aksine ışık sinyallerini kullanarak veri gönderdikleri için daha fazla avantaja sahip olunmasını sağlar.

Fiber optik kablonun yapısı 3 kısımdan oluşur;

Çekirdek,

cam kılıf

plastik koruyucu kılıftır.

Işığın içinden geçtiği kısım olan çekirdek, oldukça ince bir yapıya sahiptir. İnsan saç teli ile aynı inceliktedir hatta daha ince olduğu bile söylenir. Cam kılıf ise ışığın dışarı çıkmasını önler. Kablonun birtakım dış etkenlerden korunmasını sağlayan kısmı ise plastik koruyucu kısımdır.

Fiber optik kablo, bir elektrik kablosuna benzer ve ışığı taşımak için kullanılan bir veya daha fazla fiber optikten oluşur. Optik fiber elemanları tek tek plastik tabakalarla kaplanır ve kablonun yerleştirileceği ortam için uygun koruyucu bir tüp içinde bulunur. Bina içi ve bina dışı kullanım için uygun olduğu gibi yer altında ve direkler arası kullanım için de uygun türleri vardır.

Fiber optik kablolar, bir ağa veya cihaza fiziksel bir bağlantı sağlamak için haberleşme teçhizatına ve yama panellerine de takılabilir.

Fiber optik kablolar, son yıllarda dünyada çok daha fazla kullanılmakta ve kimsenin aklına gelmeyecek alanlarda bile karşımıza çıkmaktadır. Veri iletişimini kolaylaştıran fiber optik kablolar havacılık, haberleşme sistemleri, nükleer enerji sistemleri, trafik kontrolü, bina içi sistemler gibi birçok kullanım alanında karşımıza çıkmaktadır.

FİBER İNTERNET NEDİR?

Fiber-optik internet ya da daha çok yaygın ismiyle fiber internet, düşük gecikmeyle 940 Mbps hızlarına ulaşabilme potansiyeli bulunan bir genişbant ağ bağlantısıdır. Bu teknolojinin ana yapı taşı ise tahmin edebileceğiniz üzere fiber-optik kablolardır. Bu fiber kablolar, maksimum kapasitede ışık hızının %70'ine denk gelecek hızlarda veri iletimi yapabilirler. Ayrıca diğer iletken kablolara göre belirli hava koşullarından daha az etkilenen fiber kabloların ömürleri uzundur ve elektriksel karışmaya da daha çok direnebilirler.

Bu oldukça dayanıklı ve yüksek teknoloji fiber kablolardan iletilen internet ise fiber internet olarak adlandırılır. Aslında fiber kabloların veri taşıma hızı ışık hızına yakın olduğu için bir sınır söz konusu değildir. 1 Gbps değerlerine yakın olan sınır ise anlık bant genişliğinin mümkün kılabildiği üst sınırdır. Yani fiber internetin hızı sınırsız olabilir. Aynı durum ülkemizde de söz konusudur. Ülkemizdeki operatörlerin sunabildiği anlık bant genişliği en fazla 100 Mbps ile sınırlıdır. Bu yüzden aslında fiber internetin sunduğu hızın büyük bir kısmından faydalanamaz durumdayız.

FİBER İNTERNETİN AVANTAJLARI NELER?

Fiber internetin avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

1) Daha Hızlı: Fiber internet, diğer internet bağlantı türlerine göre çok daha hızlıdır.

2) Güvenli ve Kesintisiz: Fiber internet fiber kablo altyapısı nedeniyle diğer internet bağlantı türlerine göre daha güvenli ve kesintisizdir.

3) Telefon Hattına İhtiyaç Duymaz: Fiber internet sahibi olmak için telefon hattına ihtiyaç duyulmaz. Sabit telefon hattı olmadan da fiber internet hizmeti alınabilir.

4) Çevreye Duyarlı: Fiber optik kabloları, ısınıp soğutma sistemlerine ihtiyaç duyan bakır kablolara göre daha çok çevreye duyarlıdır.

5) Geleceğin Teknolojisi: Günümüz teknolojisinde ve yeni dijital dünya düzeninde bakır ya da daha farklı bir kablo sistemi yerine ışığın kablolardan geçiş şekliyle ilgilenilmektedir. Fiber internet kullanımı avantajları nedeniyle ülkemizde ve dünyada her geçen gün hızla artmaktadır. Bu artışın devam etmesi ve fiberin çok daha fazla alanda kullanılması beklenmektedir.

FİBER İNTERNET NEDEN DAHA HIZLI?

Daha önce bahsettiğimiz üzere fiber internet birden çok fiber optiğin bir araya gelmesiyle oluşturulan Fiber Optik Trunk kabloları sayesinde taşınır. İnsan saçıyla hemen hemen aynı boyutta olan bir fiber optik, veriyi ışık hızına yakın bir hızda taşır ve aynı anda birden fazla veriyi taşıyabilir. Fiberden önce ve hâlâ kullanılan bakır kablolar ise her seferinde tek bir veriyi elektrik formunda taşıyabilirler.

Fiber Optik Trunk kabloları yüzlerce fiber optikten oluşur ve her bir fiber optik aynı anda çoklu verileri ışık hızına yakın bir hızda ışık formunda taşırlar. Bu yüzden fiber internet dünyanın şu an yaygınlaşmış en hızlı interneti olarak kabul edilmektedir.