Fiba İle Tıssot'dan Beş Yıllık Dijital Ortaklık!

Yapılan bu önemli işbirliği ile basketbol dünyası önümüzdeki yıldan itibaren yeni bir döneme girmeye hazır!

2008 yılından bu yana spor dünyasına geliştridiği teknolojiler ile destek olan TISSOT, bu işbriliği ile FIBA ile yaptıkları çalışmalara bir yenisini ekleyecek.

2021 yılına kadar geçerli olan bu işbirliği ile TISSOT geliştirdiği dijital uygulamalar ile FIBA'nın sunum ortağı olarak yer alacak. FIBA'nın dijital platformlarındaki fanla ricin geliştrilen Buzzer Beater kliplerini sunacak olan TISSOT ayrıca, FIBA ​​Basketbol Dünya Kupası 2019 için NBA'de öngörüldüğü gibi yenilikçi atış saatleri içeren yeni Tissot Zamanlama ve Skorlama sistemini de tedarik edecek.

Swatch Group kardeş şirketi Swiss Timing aracılığıyla Tissot, Çin'deki Amiral Gemisi yarışmasının ilk 32 takımının yanı sıra FIBA ​​EuroBasket'in 2017 ve 2021 sürümleri de dahil olmak üzere FIBA'nın önde gelen organizasyonları için hem zamanlama hem de puanlama hizmetleri de sunmaya devam edecek . Ayrıca, resmi FIBA ​​müsabakaları web sitelerinde canlı sonuçlar için de yazılımlar geliştrirecek.

FIBA Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpik Komite Üyesi (IOC) Üyesi Patrick Baumann "TISSOT ile olan ortaklığımız yıllar boyunca büyük avantajlar sağladıı. Bunda benzerliklerimizin de büyük payı var. FIBA ​​ve Tissot İsviçre'de yaşıyor ve her ikisi kendi alanında güçlü isimler… TISSOT'nun bir ortak olmaktan öte, FIBA ​​Ailesi'nin bir parçası olduklarını düşünüyoruz. Dijital teknolojideki gelişmeleri de TISSOT ile takip edip uygulamak bizim için büyük mutluluk" dedi.

TISSOT Başkanı François Thiébaud, "Sadece FIBA ​​ile ortaklığımızı sürdürmekten gurur duymakla kalmıyor, aynı zamanda 2008'de basketbola olan bağlılığımızla desteklediğimiz diğer sporlarla olduğu gibi spor değerlerini de paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Basketbol sadece küresel bir cazibe ile harika bir spor değil, oyuncuların hayranları tarafından paylaşılabilecek, duygusal bağı güçlü bir spor ... FIBA ​​sayesinde biz de bu bağın içerisinde yer alacağımız için mutluyuz." dedi.

