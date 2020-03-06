FİBA Grubu AYD ZİRVESİ'NDE AVM'lerin geleceğini paylaştı

06.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:34

FİBA Grubu'nun finans ve finans dışı sektör tecrübesini, gayrimenkul bilgisi ile birleştiren FİBA Commercial Properties (FİBA CP) ana sponsorluğunda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen 12. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi yapıldı.

FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'in katılımıyla gerçekleşen ve JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş'ın sorularını yanıtladığı oturumda Murat Özyeğin, dünyadaki gelişmeler ışığında AVM'lerin kültürel ve sosyal anlamda öneminin artarak devam edeceğini belirtti.

Murat Özyeğin, "Üç çocuk yetiştiren bir baba olarak yeni yetişen neslin önündeki en büyük düşman ellerindeki ekranlar. Onların getirdiği sosyalleşme eksikliği. İnsanlar birbirinden kopuyor. Bu noktada yeni nesil AVM'ler sosyal, kültürel bir çok aktivitenin yapıldığı, daha ziyade bir yaşam merkezi, birliktelik merkezi olarak çok önemli rol oynamaktadır. İleride otoparklarında basketbol sahası olan, turnuvaların yapıldığı, hobi ve gezi kulüplerinin bulunduğu, bunun yanında sağlıklı yerel ürünlerin satıldığı küçük dükkanların yer aldığı farklı alanlarda kendilerini ön plana çıkaran AVM'ler göreceğiz" dedi.

E-ticaretin de bunu hızlandıracağını belirten Murat Özyeğin, "E-ticaret AVM'lerin bu saydığım özelliklerinin daha da ön plana çıkmasına sebebiyet verecektir. E-ticaret alışveriş deneyimini bir yaşamsal sosyal deneyimle birleştirme noktasında AVM'lerle buluşacak. Dünyada artık çok büyük e-ticaret şirketleri AVM'ler veya mağazalar alıyor" dedi.

Perakendecilerle bir bütün olduklarını ifade eden Murat Özyeğin, etkin markaların Türkiye'den tüm dünyaya açılmalarının yine AVM'ler üzerinden gerçekleşeceğini de belirtti.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan FİBA Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ise hassas günlerden geçildiğini belirterek "Bizler için önemli olan birlik ve beraberliktir. Bu günlerde perakende ve ticari gayrimenkul sektörünü güçlü işbirliği beklemektedir. Ekonomide pozitif sinyaller görüyoruz. FİBA CP olarak yatırımlarımıza her zaman devam ediyoruz. Bu sene geçmiş yıllarda olduğu gibi Türk yatırımcıların, perakendecilerin yurt dışında bulunan alışveriş merkezlerinde mağaza açmasına imkan sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Faizlerin yüzde 25-30 olduğu dönemde sadece bizler değil, perakendeci dostlarımız da yatırımlarına devam etti. Hep beraber güçlü bir Türkiye yaratmak istiyoruz. Sektörümüz ilerleme kaydediyor, daha da güçleniyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler