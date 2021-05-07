FIBA Esports Open III Turnuvası kadrosu duyuruldu!
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FIBA Esports Open III Turnuvası kadrosu duyuruldu!

FIBA Esports Open III Turnuvası kadrosu duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bayrakları astırmanız dileğiyle!

Geçtiğimiz yılın şampiyonu, ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek FIBA Esports Open III Turnuvası kadrosu duyuruldu. İsterseniz gelin kadroya birlikte göz atalım.

1907 Fenerbahçe Espor NBA2K oyuncularından Kadir "KADO" Pektaş FIBA ESPORTS OPEN III'de ülkemizi Pivot rolünde temsil edecek.

1907 Fenerbahçe Espor NBA2K oyuncularından Eren "EREN" Demirtaş FIBA ESPORTS OPEN III'de ülkemizi Oyun Kurucu rolünde temsil edecek.

1907 Fenerbahçe Espor NBA2K oyuncularından Tansu "TANSU" Aksoy FIBA ESPORTS OPEN III'de ülkemizi Kısa Forvet rolünde temsil edecek.

1907 Fenerbahçe Espor NBA2K oyuncularından Birkan "BIRKAN" Cengir FIBA ESPORTS OPEN III'de ülkemizi Uzun Forvet rolünde temsil edecek.

1907 Fenerbahçe Espor NBA2K oyuncularından Fatih "FATIH" Toprak FIBA ESPORTS OPEN III'de ülkemizi Şutör Gard rolünde temsil edecek.

1907 Fenerbahçe Espor NBA2K oyuncularından Sabri Can "SABRI" Aksoy FIBA ESPORTS OPEN III'de ülkemizi Uzun Forvet rolünde temsil edecek.

Galatasaray Espor NBA2K oyuncularından Mecit Can "MECIT CAN" Boy FIBA ESPORTS OPEN III'de ülkemizi Şutör Gard rolünde temsil edecek.

Listeye göz attığımızda 1907 Fenerbahçe Espor oyuncularının çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ayrıca 1 tane de Galatasaray Espor kadrosundan oyuncu mevcut. Kendilerine Open III turnuvasında başarılar diliyoruz, bayrakları astırmanız dileğiyle!

Kaynak: Playerbros

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