Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Feyza Çıpa biyografisi nedir?
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Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Feyza Çıpa biyografisi nedir?

26.02.2021 10:02 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:09
Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Feyza Çıpa biyografisi nedir?

2007 yılında girdiği Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Feyza Çıpa hayatı ve biyografisi nedir?

Şarkıcı Kutsi ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık magazin gündemine konu olan Feyza Çıpa; Uygun Adım Aşk, Mavi Kelebekler, Huzur Sokağı, Türk'ün Uzayla İmtihanı ve Hanım Köylü dizilerinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. 2007 yılında girdiği Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Feyza Çıpa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Feyza Çıpa hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

FEYZA ÇIPA KİMDİR?

Feyza Çıpa, 24 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı. Kendine başka bir kariyer çizerek Miss Turkey'e katıldı. 2007 yılında girdiği Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Televizyon kariyerine Baba Ocağı adlı diziyle merhaba diyen Feyza Çıpa, 2007 yılında Arka Sıradakiler adlı dizideki rolüyle büyük beğeni topladı. Ardından çeşitli klipler ve 2010'da Çarkıfelek programlarında yer aldı. Şarkıcı Kutsi ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık magazin gündemine konu olan Feyza Çıpa; Uygun Adım Aşk, Mavi Kelebekler, Huzur Sokağı, Türk'ün Uzayla İmtihanı ve Hanım Köylü dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

DİZİLERİ

Baba Ocağı

Arka Sıradakiler

Çarkıfelek

Uygun Adım Aşk

Mavi Kelebekler

Huzur Sokağı

Türk'ün Uzayla İmtihanı

Hanım Köylü

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