Feyza Altun kimdir? Feyza Altun hayatı ve biyografisi! Feyza Altun kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Feyza Altun merak konusu oldu. İşte Feyza Altun hakkında merak edilen Feyza Altun kimdir, Feyza Altun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1987

Kaç yaşında: 35 yaşında

Nereli: Üsküdar, İstanbul

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitimini tamamladı. Öte yandan Atun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor.

Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı programında danışman avukat olarak yer alan Altun, geçtiğimiz yıllarda bir duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberlerde ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Aynı zamanda muhalif yönüyle tanınan Altun, birçok kadın ve çocuk istismarı davasında vekil olmuştur.

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