Feyza Aktan hakkında bomba iddia: Çocuğunun bakıcısına şiddet uyguladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Feyza Aktan hakkında bomba iddia: Çocuğunun bakıcısına şiddet uyguladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında devam eden şiddet ve velayet davasının etkileri sürerken bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği ileri sürüldü. Hatta Gülnaz'ın morarmış bacaklarının fotoğrafı da ortaya çıktı.

2018 yılında evlenen ve sadece 15 ay evli kalan Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde sular durulmuyor. Deniz ile hem çocuğunun velayeti için hem de şiddet gördüğü gerekçesiyle davalık olan Feyza Aktan, bakıcısıyla yaşadığı sorundan dolayı gündem oldu.

DİZİ MOSMOR OLMUŞ

TV100'de yer alan habere göre, Aktan'ın Özcan Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcı Gülnaz'a şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Hatta bakıcının morarmış bacaklarının görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. İddiaların odağındaki Feyza Aktan'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Feyza Aktan hakkında bomba iddia: Çocuğunun bakıcısına şiddet uyguladı

Özcan Deniz, 'Senkron' dizisinde oğlu Kuzey'in Naz adıyla seslendiği Özbek asıllı bakıcısı Gülnaz'a da rol vermişti.

ÖZCAN VE FEYZA ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Özcan Deniz, pandemi döneminde senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı 'Senkron' isimli diziyi hazırlamış ve başrolde Feyza Aktan'ı oynatmıştı. Suç ve gerilim türündeki yapımda Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı sahneler dikkat çekmişti.

Feyza Aktan, Özcan Deniz'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuş ve şikayetçi olmuştu. Hatta Aktan, Deniz'i abisinden de şikayetçi olmuştu. Öte yandan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'i ayda 4 kez görebildiği için mahkemeye başvurdu.

Feyza Aktan hakkında bomba iddia: Çocuğunun bakıcısına şiddet uyguladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Ebru Gündeş Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Feyza Aktan hakkında bomba iddia: Çocuğunun bakıcısına şiddet uyguladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:57:39. #1.16#

title