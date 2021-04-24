Feyza Aktan hakkında bomba iddia: Çocuğunun bakıcısına şiddet uyguladı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında devam eden şiddet ve velayet davasının etkileri sürerken bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği ileri sürüldü. Hatta Gülnaz'ın morarmış bacaklarının fotoğrafı da ortaya çıktı.

2018 yılında evlenen ve sadece 15 ay evli kalan Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde sular durulmuyor. Deniz ile hem çocuğunun velayeti için hem de şiddet gördüğü gerekçesiyle davalık olan Feyza Aktan, bakıcısıyla yaşadığı sorundan dolayı gündem oldu.

DİZİ MOSMOR OLMUŞ

TV100'de yer alan habere göre, Aktan'ın Özcan Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcı Gülnaz'a şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Hatta bakıcının morarmış bacaklarının görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. İddiaların odağındaki Feyza Aktan'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Özcan Deniz, 'Senkron' dizisinde oğlu Kuzey'in Naz adıyla seslendiği Özbek asıllı bakıcısı Gülnaz'a da rol vermişti.

ÖZCAN VE FEYZA ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Özcan Deniz, pandemi döneminde senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı 'Senkron' isimli diziyi hazırlamış ve başrolde Feyza Aktan'ı oynatmıştı. Suç ve gerilim türündeki yapımda Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı sahneler dikkat çekmişti.

Feyza Aktan, Özcan Deniz'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuş ve şikayetçi olmuştu. Hatta Aktan, Deniz'i abisinden de şikayetçi olmuştu. Öte yandan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'i ayda 4 kez görebildiği için mahkemeye başvurdu.