Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Camdaki Kız Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, filmleri? Feyyaz Şerifoğlu biyografisi!

Kırmızı Oda dizisinde Can karakteriyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Camdaki Kız dizisinde oynayacak olan Feyyaz Şerifoğlu araştırılmaya başlandı. Peki, Burcu Biricik'in de başrollerinde oynadığı Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Camdaki Kız Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, filmleri? Feyyaz Şerifoğlu hayatı ve biyografisi!

Kırmızı Oda dizisinde Can karakteriyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Camdaki Kız dizisinde oynayacak olan Feyyaz Şerifoğlu araştırılmaya başlandı. Peki, Burcu Biricik'in de başrollerinde oynadığı Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Camdaki Kız Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, filmleri? Camdaki Kız konusu nedir? Feyyaz Şerifoğlu hayatı ve biyografisi! İşte detaylar haberimizde…

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1991 doğumlu Rizeli Feyyaz Şerifoğlu kimdir? O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur. Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çektiği bilinmekte. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.