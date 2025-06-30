Son dönemde hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla dikkat çeken Feyyaz Şerifoğlu'nun evlilik durumu, hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü ismin evli olup olmadığı ve eğer evlendiyse eşinin kim olduğu, sosyal medya ve arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklardan biri haline geldi. Peki, Feyyaz Şerifoğlu evlendi mi, kiminle evlendi? İşte, merak edilen ayrıntılar…

FEYYAZ ŞERİFOĞLU EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Camdaki Kız dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Feyyaz Şerifoğlu, özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olduğu haber spikeri Merve Dinçkol ile ilişkisini gözlerden uzak sürdüren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu.

Feyyaz Şerifoğlu evli mi, eşi kim

29 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen sade ama şık bir törenle dünyaevine giren Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğünü Kemer Country Club'da çiftin yakın dostları ve aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Tören sırasında damat Feyyaz Şerifoğlu'nun duygulanması, özellikle annesinin gözyaşlarına hakim olamamasıyla birlikte düğüne damga vuran anlar arasında yer aldı.