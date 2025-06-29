Feyyaz Şerifoğlu eşi kim, kiminle evlendi?

Feyyaz Şerifoğlu eşi kim, kiminle evlendi?
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Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve Kanal D Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol, kız isteme ile nişan törenlerini bir arada gerçekleştirmişti. Mutlu çift dünya evine girdi. Peki, Feyyaz Şerifoğlu eşi kim, kiminle evlendi?

Kanal D Hafta Sonu Ana Haber spikeri Merve Dinçkol ve sevilen oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, görkemli bir düğünle evlendi. Magazin dünyasının merakla takip ettiği çiftin mutlu gününden ilk fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Peki, Feyyaz Şerifoğlu eşi kim, kiminle evlendi?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU EŞİ KİMDİR?

Televizyon haber sunucusu Merve Dinçkol, Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılmasının ardından birçok çalışanıyla yollarını ayıran Kanal D'de, hafta sonu ana haber bülteninin yeni sunucusu oldu.

6 Şubat 1986'da İstanbul Kadıköy'de doğan Merve Dinçkol, ailenin tek çocuğudur. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim sırasında Beinsport kanalında staj yaptı.

Feyyaz Şerifoğlu eşi kim, kiminle evlendi?

Başkent İletişim'de sunuculuk ve spikerlik dersleri aldı. Profesyonel kariyerine Ulusal Kanal'da başladı, burada muhabirlik ve editörlük yaptıktan sonra haber sunuculuğu görevini üstlendi.

Daha sonra Bugün TV'de çalıştı ve Milliyet ile anlaşarak Öykü Cengiz ile program hazırladı. Gözde Atasoy Kökçü'nün ayrılmasıyla Kanal D'de hafta sonu ana haber sunuculuğuna geçti.

Beşiktaş taraftarı olan Merve Dinçkol, Kanal D'deki görevinden önce Milliyet'te Öykü Cengiz ile program yapıyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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