Fevzi Kaan Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker'in İnstagram adresi ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fevzi Kaan Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker'in İnstagram adresi ne?

Fevzi Kaan Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker'in İnstagram adresi ne?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edildi. Fevzi Kaan Türker'in hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Fevzi Kaan Türker kaç yaşında, instagram hesabı ne, twitter hesabı nedir?

Çektiği eğlenceli videolarla gündeme gelen Fevzi Kaan Türker'in gerçek instagram hesabı nedir, kaç yaşında, aslen nereli merak edildi. Fevzi Kaan Türker ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FEVZİ KAAN TÜRKER KİMDİR?

Fevzi Kaan Türker, 11 yaşında ve Samsunlu. Çaldığı org ve söylediği şarkılar ile milyonların beğenisini kazanan Fevzi Kaan Türker'in İnstagram'da 493 bin takipçisi bulunmaktadır.

Fevzi Kaan Türker kaç yaşında : 11 yaşında

Fevzi Kaan Türker nereli : Samsun

Fevzi Kaan Türker instagram adresi ne : @fevzikaan_55

Fevzi Kaan Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker'in İnstagram adresi ne?

Fevzi Kaan Türker ilkokul öğrencisi, Samsun, Çarşamba'da yaşayan üç çocuklu Türker ailesinin en küçüğü.

Fevzi Kaan Türker ilkokul öğrencisi, Samsun, Çarşamba'da yaşayan üç çocuklu Türker ailesinin en küçüğü. Pandemi nedeniyle düğün ve eğlenceler yasaklanınca işsiz kalan piyanist şantör babasının eve getirdiği orgla sosyal medyada canlı yayınlar yapmaya başladı ve ünlü-ünsüz herkesin beğenisini kazandı. Bir gecede 66 bin kişilik bir izleyici kitlesine ulaşan küçük piyanist şantör babasını rol model almış. Annesinin telefonuyla gizlice canlı yayın yapıp konserler veren Fevzi, yayınına bağlanan kişilerden istek parçaları da almaya başlayınca bir gecede sosyal medya fenomenine dönüşmüş.

Neşeli ve terbiyeli tavırları, nota bilmese de içten yorumladığı şarkılarıyla şimdiden 461 bin takipçisi olan Fevzi Kaan (fevzikaan_55), Instagram'ın son günlerde en çok izlenen hesaplarından biri. Sokakta insanlar onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Yurtdışındaki takipçilerinden mesajlar alıyor.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Hülya Avşar Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fevzi Kaan Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker'in İnstagram adresi ne?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 22:00:51. #1.15#

title