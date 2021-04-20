Fevzi Kaan Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker'in İnstagram adresi ne?

Sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edildi. Fevzi Kaan Türker'in hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Fevzi Kaan Türker kaç yaşında, instagram hesabı ne, twitter hesabı nedir?

Çektiği eğlenceli videolarla gündeme gelen Fevzi Kaan Türker'in gerçek instagram hesabı nedir, kaç yaşında, aslen nereli merak edildi. Fevzi Kaan Türker ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FEVZİ KAAN TÜRKER KİMDİR?

Fevzi Kaan Türker, 11 yaşında ve Samsunlu. Çaldığı org ve söylediği şarkılar ile milyonların beğenisini kazanan Fevzi Kaan Türker'in İnstagram'da 493 bin takipçisi bulunmaktadır.

Fevzi Kaan Türker kaç yaşında : 11 yaşında

Fevzi Kaan Türker nereli : Samsun

Fevzi Kaan Türker instagram adresi ne : @fevzikaan_55

Fevzi Kaan Türker ilkokul öğrencisi, Samsun, Çarşamba'da yaşayan üç çocuklu Türker ailesinin en küçüğü.

Fevzi Kaan Türker ilkokul öğrencisi, Samsun, Çarşamba'da yaşayan üç çocuklu Türker ailesinin en küçüğü. Pandemi nedeniyle düğün ve eğlenceler yasaklanınca işsiz kalan piyanist şantör babasının eve getirdiği orgla sosyal medyada canlı yayınlar yapmaya başladı ve ünlü-ünsüz herkesin beğenisini kazandı. Bir gecede 66 bin kişilik bir izleyici kitlesine ulaşan küçük piyanist şantör babasını rol model almış. Annesinin telefonuyla gizlice canlı yayın yapıp konserler veren Fevzi, yayınına bağlanan kişilerden istek parçaları da almaya başlayınca bir gecede sosyal medya fenomenine dönüşmüş.

Neşeli ve terbiyeli tavırları, nota bilmese de içten yorumladığı şarkılarıyla şimdiden 461 bin takipçisi olan Fevzi Kaan (fevzikaan_55), Instagram'ın son günlerde en çok izlenen hesaplarından biri. Sokakta insanlar onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Yurtdışındaki takipçilerinden mesajlar alıyor.