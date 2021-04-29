Fevkalbeşer ne demek? TDK'ya göre Fevkalbeşer sözlük anlamı nedir? Fevkalbeşer ne anlama gelmektedir?
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Fevkalbeşer ne demek? TDK'ya göre Fevkalbeşer sözlük anlamı nedir? Fevkalbeşer ne anlama gelmektedir?

Fevkalbeşer ne demek? TDK'ya göre Fevkalbeşer sözlük anlamı nedir? Fevkalbeşer ne anlama gelmektedir?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Fevkalbeşer kelimesi; günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. TDK'ya göre fevkalbeşer kelimesinin kökeni de merak ediliyor. Peki, Fevkalbeşer ne demek? TDK'ya göre Fevkalbeşer sözlük anlamı nedir? Fevkalbeşer ne anlama gelmektedir? Fevkalbeşer kelimesinin kökeni ne fevkalbeşer kelimesinin kaç anlamı var, TDK'ye göre anlamı nedir?

Fevkalbeşer kelimesi; günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. TDK'ya göre fevkalbeşer kelimesinin kökeni de merak ediliyor. Peki, Fevkalbeşer ne demek? TDK'ya göre Fevkalbeşer sözlük anlamı nedir? Fevkalbeşer ne anlama gelmektedir? Fevkalbeşer kelimesinin kökeni ne fevkalbeşer kelimesinin kaç anlamı var, TDK'ye göre anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde…

FEVKALBEŞER KİMDİR?

Fevkalbeşer kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Fevkalbeşer kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre fevkalbeşer kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- İnsanüstü

- Üstün nitelikli (kimse)

FEVKALBEŞER KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Var kuvvetimle, fevkalbeşer bir kuvvetle boğazına sarıldım.

- Abdülhak Hamit Bey, fevkalbeşer bir devden daha güzel bir mahluktur.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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