Fevkalbeşer ne demek? TDK'ya göre Fevkalbeşer sözlük anlamı nedir? Fevkalbeşer ne anlama gelmektedir?

Fevkalbeşer kelimesi; günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. TDK'ya göre fevkalbeşer kelimesinin kökeni de merak ediliyor. Peki, Fevkalbeşer ne demek? TDK'ya göre Fevkalbeşer sözlük anlamı nedir? Fevkalbeşer ne anlama gelmektedir? Fevkalbeşer kelimesinin kökeni ne fevkalbeşer kelimesinin kaç anlamı var, TDK'ye göre anlamı nedir?