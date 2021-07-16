FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu İnandı'ya 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu İnandı'ya 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu İnandı'ya 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen İnandı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Kırgızistan'da FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olan İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının adını Sapat olarak değiştirmişti. 1995 yılından bu yana Kırgız vatandaşlığı bulunan İnandı, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi ülkelerde de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.

İnandı'ya açılan kamu davası hakkında Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlan Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yurtdışı yapılanması soruşturması kapsamında; şüpheli Orhan İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yurtdışı yapılanması içerisinde ülke imamı ve Orta Asya mesulü olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan ByLock yazışma programını kullandığı, yurtdışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğu tespit edildiğinden Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından TCK'nın 314/1 maddesi kapsamında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiş, ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda şüpheli hakkında TCK'nın 314/1 maddesi gereğince silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan iddianame tanzim edilerek Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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