Fettah Tamince kimdir? Fettah Tamince kaç yaşında, nereli? Fettah Tamince hayatı ve biyografisi!

Ekonomin dünyasının yakından tanıfığı Fettah Tamince vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Fettah Tamince kaç yaşında, nereli? Fettah Tamince hayatı ve biyografisi! Fettah Tamince kimdir?

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FETTAH TAMİNCE KİMDİR?

1972 yılı Van, Çaldıran doğumlu. ilköğretimini Çaldıran İlkokulu'nda tamamlayan Fettah Tamince, bugün Sembol İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı.

İlkokul eğitimden sonra, eğitimine Antalya ve Almanya'da devam eden Fettah Tamince, ilk ticari girişlimlerine üniversite yıllarında başladı.

Fettah Tamince'nin sahibi olduğu şirketlerin faaliyet ve yatırım alanları bugün, turizm, otel yatırımları ve işletmeciliği, inşaat, enerji, gayrimenkul, medya ve eğitim gibi çeşitli sektörleri kapsıyor.

Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Rusya'da projeler hayata geçiren Fettah Tamince, ilk 5 yıldızlı lüks oteli olan Labada Oteli 2000 yılında Antalya Çamyuva'da denize sıfır konumdaki alanda 180 odalı inşa etti.

2001 yılında ise ilk Rixos Oteli'ne Ukraynalı işadamı arkadaşıyla başladı. İnşaatı 8 ayda bitirerek hizmete açtı.

Fettah Tamince, bugün 11'i Türkiye'de, 3'ü Kazakistan'da, Ukrayna, Libya, İsviçre, Mısır, Birleşik Arap Emirlik'lerinde iki ve Hırvatistan'da 1'er tane olmak üzere toplam 21 otel işletiyor.

2000 yılından beri faaliyet gösteren Sembol İnşaat'ın Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Rusya başta olmak üzere pek çok otel, eğlence, sanat, alışveriş, spor, medya ve kongre merkezleri, camii, kütüphane, üniversite gibi projede imzası bulunuyor.