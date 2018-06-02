Fetö Sanığı İş Adamı Milyonluk Himmeti Vergiden Düşmüş

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Köksan Holding yöneticileri hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün himmet adı altında yaptığı bağışları vergiden düşerek devletten kaçırdığı ifade edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Köksan Holdingin eski yöneticileri tutuksuz sanıklar Asım Kökoğlu, oğlu Muhammed Murat Kökoğlu ile akrabası Muhammed Emin Tümer hakkında hazırlanan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmaları talep edilen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'nün mali yapılanması hakkında bilgi verilen iddianamede, örgütün "himmet" adı altında toplandığı resmi olmayan gelirleri, şüphe duymadığı ve güvendiği iş adamları üzerinden legalleştirerek dolaşıma soktuğu anımsatıldı.

Örgütün güvendiği iş adamlarından olan sanıkların, FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan çok sayıda derneğe üye oldukları ve buralara yüklü miktarlarda para gönderdikleri kaydedilen iddianamede, söz konusu dernekler arasında Estonya imamı Fatih Güllü'nün (firari) başkanı olduğu derneğin de yer aldığı anlatıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanık ve gizli tanık beyanlarında da Köksan Holdingde örgütsel toplantılar düzenlendiği, sohbet hocasının isteği üzerine "yardım" adı altında para toplandığı bilgisi yer aldı.

Talimat sonrası milyonlarca lira yardım

Holdingin Bank Asyada 74 hesabının bulunduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra 20 hesap daha açıldığı ve sanıkların örgüt elebaşının talimatıyla bankaya yüklü miktarlarda para yatırdıkları bildirilen iddianamede, Asım Kökoğlu'nun 7 Ağustos 2014'te bankaya 750 bin lira yatırdığı, 4 gün sonra başka bankadan yaklaşık 9 milyon lira daha transfer ettiği ve diğer 2 sanığın da yüklü miktarlarda para yatırdıkları bilgisi paylaşıldı.

Yine şirketin Bank Asya hesapları üzerinden birden fazla ek hesap açıldığı, Tuzla Şubesine ait 5 No'lu ek hesaba 4 Nisan 2014'de 2 milyon dolar gönderildiği ve hesapta 19 ay kaldığı vurgulanan iddianamede, 62 No'lu ek hesapta ise 13 Mayıs-11 Ağustos 2014 tarihlerinde 5-8 milyon lira para bulundurulduğu ve birer ay hesapta bekletildiği kaydedildi.

Milyonluk himmeti vergiden düşmüş

İddianamede yer verilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Asım Kökoğlu tarafından 2011 yılının sonlarında Zirve Üniversitesine 2 milyon lira değerinde taşınmaz hibe edildi. Firma üzerinden bağış olarak gösterilen tutarın, 2011 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinden de indirim yapıldığı tespit edildi. Yine 2012 yılında da 10 ayrı işlemde firmadan Zirve Üniversitesine 2 milyon lira bağış yapıldığı belirlendi."

Dijital incelemeye de yer verilen iddianamede, sanık Asım Kökoğlu'nun telefonunda ByLock türünde gizli haberleşme programı olan "TicTocPlus, oğlu Murat Kökoğlu'nda ise "KakaoTalk" programı tespit edildiği belirtildi.

Darbe girişimi günü şirketi devretmiş

Sanıkların darbe girişimi günü şirketteki tüm ortaklıklarından vazgeçerek tüm hisseleri Hatice Selma Kökoğlu'na devrettikleri ancak herhangi bir bedel ödenmediğinden işlemin şüpheli olduğuna işaret edilen iddianamede, Asım Kökoğlu'nun örgüte üye kazandırmak amacıyla faaliyete geçen ilk kurumlardan olan özel dershane ve özel okullar için şirket kurduğu ve şirketin yönetim kurulunda görevler aldığı bilgisi yer aldı.

İddianamede, sanık adına yaptırılmış ve KHK ile kapatılan 2 okulun da bulunduğu ifade edilerek, Asım Kökoğlu'nun örgüt içindeki konumu ve şirketleri tarafından yapılan yüklü miktardaki bağışlar sayesinde "Brezilya fahri konsolosu" olmasının da sağlandığı vurgulandı.

Sanıklar, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadeler dolayısıyla tutuksuz yargılanacak.