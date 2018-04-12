Fetö Sanığı Eski Savcıya 8 Yıl Hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan eski cumhuriyet savcısına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Arslantaş ile avukatı katıldı.

Sanık Arslantaş, önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarlayarak, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Adı geçen örgütle yakından uzaktan bir ilgim yoktur. Cezalandırmaya yeter, inandırıcı delil bulunmamaktadır. ByLock kullanıldığı belirtilen telefon bana ait değildir. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün yargıdaki etkinliğini arttırmaya yönelik eylemlerde bulunduğu ve 15-16 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında örgütün medya yapılanmasını takip ettiğine dair tespitler olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle ev hapsiyle tahliyesine hükmetti.