Fetö Sanığı Eski Polislere Hapis Cezası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 eski komiser, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya daha önce polislikten ihraç edilen tutuklu sanıklar Mehmet Bilgili ve İsmail Gülgen ile avukatları katıldı.

Önceki ifadelerini tekrarlayan sanık Bilgili, "Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Gülgen de uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bilgili ve Gülgen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Gülgen'in tahliyesine hükmetti.

Öte yandan, aynı mahkemede başka dosyadan tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan, KHK ile kapatılan öğrenci yurdunun çalışanı İ.C. de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.