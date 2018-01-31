Fetö Sanığı Eski Polise 7,5 Yıl Hapis Cezası

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru Murat Topal'a 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Sivas 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan davanın karar duruşmasına tutuklu eski polis memuru Murat Topal ile tutuksuz yargılanan eşi Dilek Topal ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Murat Topal, "Basından takip ettiğimiz kadarıyla binlerce kişi 'Mor Beyin' mağduru olmuştur. Bende, 'Mor Beyin' mağduru olduğumu düşünüyorum. ByLock kullanmadım, Bank Asya hesabımı sadece ev kiramı ödemek için kullandım. 18 aydır tutukluyum, mesleğimden ihraç oldum, eşim çalışmıyor. Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Devletimin çalışmaları sonunda aklanacağımı düşünüyorum. Eşimde çıkan ByLock'un benim internet trafiğimden olduğunu düşünüyorum. İkimiz de aynı interneti paylaşıyorduk. Devletime milletimi bağlıyım. 8 yıllık polislik hayatımda hiç bir soruşturma geçirmedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Topal'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Topal'ın eşi Dilek Topal'ın dosyasını ise ayırdı.

POLİS SOHBET ABİSİNE 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmada ise polis sohbet abisi olduğu iddia edilen eski öğretmen Bülent Çınkı hakkında karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Çınkı ve avukatı katıldı. Son savunmasını yapması için mahkemece söz verilen Çınkı, örgüt hakkında bildiği her şeyi anlattığını söyledi. Mahkeme Bülent Çınkı'yı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. - Sivas