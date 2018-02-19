Fetö Sanığı Eski Öğretmene 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Karagöz ile eşi Hatice Tül Kübra Karagöz ve avukatları katıldı.

Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Mustafa Karagöz, "Bu yapının içinde yer aldığım için eşimden, ailemden ve siz mahkeme heyetinden özür diliyorum. Sizlere karşı çok mahcubum." dedi.

Hatice Tül Kübra Karagöz ise ByLock kullanmadığını, 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Eşime güvendiğim ve ona karşı gelemediğim için bunlar benim başıma geldi. Bu zamana kadar ben eşimin eski telefonlarını kullandım. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Mustafa Karagöz'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi, eşi Hatice Tül Kübra Karagöz'ün dosyasını ayırarak tahliyesine hükmetti.