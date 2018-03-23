Fetö Sanığı Eski Başsavcıya Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Adem Kul'a, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen sanık Kul katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Adem Kul, yaptığı savunmada, bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı etkin pişmanlık yasası kapsamında alt sınırdan uzak olarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.