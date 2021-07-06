FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de FETÖ üyesi olmakla yargılanan, Bank Asya ve örgüte bağlı sivil toplum kuruluşları ile bağlantısı olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de FETÖ üyesi olmakla yargılanan, Bank Asya ve örgüte bağlı sivil toplum kuruluşları ile bağlantısı olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkeme görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık M.C. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı tutuksuz sanık M.C. hakkında bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz verilen sanık M.C. herhangi bir örgüte üye olmadığını söyleyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık M.C.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen 66 zanlı hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen 66 zanlı hakkında gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ajda Pekkan İbrahim Selim Selin Şekerci
Spor Ali Koç Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:37:50. #1.16#

title