FETÖ/PDY davasında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi cezası verdi. Diğer sanık Mehmet Ali Yayıkçı hakkında yapılan itiraz ise reddedildi.