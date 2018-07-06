Fetö/pdy Davasında Aralarında Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da Bulunduğu Tutuklu 3 Sanığın...

Fetö/pdy Davasında Aralarında Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da Bulunduğu Tutuklu 3 Sanığın...

FETÖ/PDY davasında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi cezası verdi.

Fetö/pdy Davasında Aralarında Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da Bulunduğu Tutuklu 3 Sanığın...

FETÖ/PDY davasında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi cezası verdi. Diğer sanık Mehmet Ali Yayıkçı hakkında yapılan itiraz ise reddedildi.

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