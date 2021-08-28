FETÖ/PDY bağlantılı 6 eski asker tekneyle kaçarken yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında, FETÖ/PDY üyeliğinden ordudan ihraç edilmiş ya da açığa alınmış 1 yüzbaşı, 2 teğmen ile 3 astsubay, tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında, FETÖ/PDY üyeliğinden ordudan ihraç edilmiş ya da açığa alınmış 1 yüzbaşı, 2 teğmen ile 3 astsubay, tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içinde bir grup şüphelinin bulunduğu tekneye dün gece operasyon düzenlendi. Durdurulan teknede FETÖ/PDY'den haklarında işlem yapılmış, açıkta ya da ihraç olan 6 eski askeri personel yakalandı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan yüzbaşı O.Ş., teğmen E.U., teğmen H.A., astsubay N.I., astsubay G.A. ve astsubay G.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş