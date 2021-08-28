FETÖ/PDY bağlantılı 6 eski asker tekneyle kaçarken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ/PDY bağlantılı 6 eski asker tekneyle kaçarken yakalandı

FETÖ/PDY bağlantılı 6 eski asker tekneyle kaçarken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında, FETÖ/PDY üyeliğinden ordudan ihraç edilmiş ya da açığa alınmış 1 yüzbaşı, 2 teğmen ile 3 astsubay, tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında, FETÖ/PDY üyeliğinden ordudan ihraç edilmiş ya da açığa alınmış 1 yüzbaşı, 2 teğmen ile 3 astsubay, tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içinde bir grup şüphelinin bulunduğu tekneye dün gece operasyon düzenlendi. Durdurulan teknede FETÖ/PDY'den haklarında işlem yapılmış, açıkta ya da ihraç olan 6 eski askeri personel yakalandı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan yüzbaşı O.Ş., teğmen E.U., teğmen H.A., astsubay N.I., astsubay G.A. ve astsubay G.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Hande Erçel Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Arda Güler Burak Elmas Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
FETÖ/PDY bağlantılı 6 eski asker tekneyle kaçarken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:43:56. #1.14#

title