Fetö Operasyonunda 5 Öğretmene Gözaltı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde 5 öğretmen jandarma tarafından gözaltına alındı.



Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu belirlenen, Acıpayam'da okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapan 5 öğretmen operasyon ile gözaltına aldı. Evlerinde de jandarma tarafından arama yapılan öğretmenler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, Acıpayam İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.



(İHA)