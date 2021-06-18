FETÖ operasyonundan detaylar; Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu
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FETÖ operasyonundan detaylar; Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu

FETÖ operasyonundan detaylar; Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da FETÖ'nün Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınan, örgüt mensuplarını motive...

İSTANBUL'da FETÖ'nün Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınan, örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmalarının ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik "Beddua" videoları ve ses kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi olan "Mukaddes" kod adlı N.A.' nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 kişiye yönelik 11 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polis ekiplerince 10 hücre evi ve bir iş yerinde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere Türk lirası, dolar ve Euro cinsi toplam 750 bin lira para, çok sayıda hediyelik market alışveriş kartları, 1 adet 'F' serisi 1 dolar, FETÖ Terör Örgütü elebaşına ait kitaplar, sohbet kasetleri ve dijital materyaller ele geçirildi.

HÜCRE EVİNDE ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ

Hücre evlerinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınmış örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmalarının ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik "Beddua" videoları ve ses kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.  

BYLOCK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTIBylock yazışmalarında örgüt mensuplarının bir araya geldiği, kamp yerlerine FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap isimlerinin verildiği, örgütün yayın organlarından olan Samanyolu Televizyonu'nun Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca' nın örgüt mensuplarını "17-25 Aralık operasyonlarını yapan polislerin" yargılandıkları Çağlayan Adliyesi'nde destek amaçlı eylem yapmaya yönlendirdiği belirlendi.  Ayrıca ABD'de Türkiye aleyhine sürekli karalama kampanyaları içerisinde yer alan örgüt lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu olan Enes Kanter'in paylaşımlarına destek verilmesi yönünde talimatlar verildiğine dair yazışmaların bulunduğu tespit edildi.

ŞİKE DAVASINDA YARGILANAN ESKİ ORGANİZE MÜDÜRÜ NAZMİ ARDIÇ'IN EŞİ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDIFETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanarak 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi olan "Mukaddes" kod adlı N.A.' nın da bulunduğu şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.  N.A.' nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişi ise ifadesinin ardından savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Hücre evlerine yapılan baskın anları kameralarca görüntülendi.

 


- İstanbul
FETÖ operasyonundan detaylar; Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu
FETÖ operasyonundan detaylar; Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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