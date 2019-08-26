FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı

FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı

Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan GESİAD üyesi ve tepe yönetimle bağlantısı bulunduğu iddia edilen firari FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.

26.08.2019 15:22
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, firari FETÖ/PDY üyesi F.T., yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • DAMDAKİ KEMANCI:
    Siyasiler nerede aloooo ? El insaf be sütçü Süleyman''ı yakaladınız siyasi yok . Yer yarıldı yerin dibine girdi
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    bu vatanın bütünlüğünü kimse bölemez allah müsade etmez gafiller bilmiyorlar mı fillerin failinin allah olduğunu
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.