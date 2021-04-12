FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 KİŞİ ADLİYEDE

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KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 1 aktif uzman çavuş, 5 aktif astsubay, 1 emekli astsubay, 2 askeri okul eski öğrencisi ile 1 sivil olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı