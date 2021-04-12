FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 KİŞİ ADLİYEDE
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FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 KİŞİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 1 aktif uzman çavuş, 5 aktif astsubay, 1 emekli astsubay, 2 askeri okul eski öğrencisi ile 1 sivil olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 KİŞİ ADLİYEDE
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 KİŞİ ADLİYEDE
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 KİŞİ ADLİYEDE
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 KİŞİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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