FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşi tahliye edildi
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FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşi tahliye edildi

FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşi tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Gonca Batmaz, tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar ve sanık avukatları hazır bulundu.

"Herhangi bir oluşumda yer almadım"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Gonca Batmaz, "Ders anlattım koca amfilerde ama sizin karşınızdaki hissi hissetmedim. Vereceğiniz yanlış bir karar sadece o insan değil, onun ailesinin de hayatını karartacaktır. Sizden ricam önyargıyla karar vermemenizdir. Herhangi bir oluşumda yer almadım, siyasetle ilgilenemedim" ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Sanık Gonca Batmaz'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine hükmetti.

Sanık Mustafa Caymaz'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ı aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanık Cemal İbrahim Demihisar'ın şehir dışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar veren heyet, 3 sanık hakkında da yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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