Fetö'nün "Samsun Bölge Öğrenci Sorumlusu"Nun Eşi Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen Ragibe Öner'in eşi Ahmet Öner, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde gözaltına alınan ve "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen Ragibe Öner'in eşi Ahmet Öner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen zanlı, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevkinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çift, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde 15 Mart'ta hücre evinde yakalanmış, ByLock uygulamasına 196 bin 618 kez giriş yaptığı tespit edilen Ragibe Öner de dün tutuklanmıştı.