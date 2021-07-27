FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu İnandı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
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FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu İnandı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu İnandı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkındaki iddianame kabul edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkındaki iddianame kabul edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, İnandı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan cezalandırılması yönünden hazırlandı. İddianamede İnandı hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istememiş fakat FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul etmişti.

Ankara Adliyesi'ndeki ifadesinde örgütün haberleşme programı ByLock'u telefonuna yüklediğini söyleyen İnandı'nın söz konusu programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı belirtildi. İnandı'nın sözde sorumlu olduğu bölgelerde görev yaptığına dair 8 tanığın beyanı olduğu vurgulanırken, iddianamede ayrıca "FETÖ'nün yönetici kadrosu içinde yer aldığı belirlenen, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat veren şüphelinin, üzerine atılı 'silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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