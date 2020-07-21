FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu ABD'de silah kaçakçılığından...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu ABD'de silah kaçakçılığından...

NEW ABD Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin yöneticisi Mustafa Kemal Sungur'un oğlu Davud Sungur'un, kaçak silah yapıp satmak suçundan 9 Kasım'da jüri karşısında çıkacağını açıkladı.

FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu ABD'de silah kaçakçılığından...
21.07.2020 22:19 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:22

NEW ABD Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin yöneticisi Mustafa Kemal Sungur'un oğlu Davud Sungur'un, kaçak silah yapıp satmak suçundan 9 Kasım'da jüri karşısında çıkacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, George Mason Üniversitesi öğrencisi Davud Sungur, Virginia'nın Fairfax şehrinde yaşadığı evde, internetten aldığı parçaları birleştirerek seri numarası olmayan silah üretip sattı.

Mahkeme belgelerinde 20 yaşında olduğu bildirilen Sungur'un, mart ayında, aktif silah satıcısı suçlaması ile tutuklandığı ve 15 Temmuz'da hakim karşısına çıkarıldığı bilgileri yer aldı.

Sungur için kefalet bedeli belirlenmezken, avukatının, öğrenci olması ve daha önce suç kaydının bulunmaması dolayısı ile müvekkilinin tutuksuz yargılanması talebi reddedildi.

Sivil polislere silah satınca yakalandı

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarında, Davut Sungur'un, evinde montajını yaptığı silahların defalarca satışını yaptığı, kendini takibe alan sivil polislere de silah satışı yapınca tutuklandığı bilgisi yer aldı.

Mahkeme kayıtlarında ise Davut Sungur'un Fairfax Emniyet Müdürlüğü Organize Suç ve İstihbarat Bürosu dedektiflerine dört ayrı buluşmada modifiye ettiği çeşitli silahları nakit karşılığında sattığı bildirildi.

Polislerin "hayalet silah" olarak adlandırdığı yarı otomatik silahları, Sungur'un, evindeki 3D yazıcı sayesinde, seri atış yapabilen tam otomatik silahlara çevirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Sungur'un evinde yapılan aramada, bir MAC-11 alt kompak makine tabancası ve bir 3D yazıcı dahil olmak üzere silah yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Babası FETÖ'nün Aksiyon dergisinin eski yöneticisi

Silah kaçakçılığı suçundan 9 Kasım'da jüri karşısına çıkacak olan ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Davud Sungur'un, FETÖ'nün kapatılan haftalık haber dergisi Aksiyon'un kurucu ve yöneticisi Mustafa Kemal Sungur'un oğlu olduğu ortaya çıktı.

ABD'deki bazı kaynaklar Davud Sungur'un babasının Mustafa Kemal Sungur olduğunu doğrularken, kamuya açık kaynaklarda da baba ve oğulun Fairfax kentindeki adres bilgilerinin de çakıştığı tespit edildi.

Baba Mustafa Kemal Sungur ayrıca, Washington Büyükelçiliği bünyesinde bir dönem basın müşavirliği görevinde bulunmuş, 2014 yılında, FETÖ yapılanması ilişkisi gerekçesi ile görevden el çektirilmişti.

Ordudan ihraç edilmişti

Silah kaçakçılığından tutuklu yargılanan Davud Sungur'un babası Mustafa Kemal Sungur, Ankara 4. Kolordu Komutanlığında Piyade Teğmen olarak vazifeliyken, 1987 YAŞ kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmişti.

Uzun yıllar Aksiyon dergisinde yöneticilik yapmasının ardından Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne araştırmacı olarak geçiş yapan Sungur, devletin kozmik bilgilerini kopyalayarak FETÖ'ye aktardığının tespit edilmesi üzerine 2'nci defa devlet görevinden ihraç edilmişti.

Ayrıca, Mustafa Kemal Sungur'un FETÖ örgütün ele başı Fetullah Gülen ile yakın ilişkisinin bulunduğu biliniyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Spor
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu 3. Sayfa
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü Dünya
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mensur Işık Engin Altay Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Selçuk İnan Gökhan Gönül Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu ABD'de silah kaçakçılığından... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 22:41:02. #1.14#
title