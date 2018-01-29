Fetö'nün Jandarma Yapılanmasında 10 Askere 7,5'ar Yıl Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün jandarma yapılanması kapsamında yargılanan meslekten ihraç edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 10 asker 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, 1 asker ise 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak 1 yıl 6 ay hapis cezası alıp cezası ertelendi.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Samsun jandarma yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan rütbeli askerlerden Cebrail Karakoyun, Ekrem Yüksel, Fahri Kaçmaz, Fatih Ustaoğlu, Mahmut Koç, Orhan Çelik, Orhan Yiğit, Ragıp Dönmez, Soner Yılmaz, Tuncay Keskin ve Yakup Tural ile tutuksuz bulunan Mevlüt Günalmış'ın yargılandığı dava bugün sona erdi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gazetecilerin alınmadığı duruşmada mahkeme tutuklu sanıklardan Cebrail Karakoyun, Ekrem Yüksel, Fahri Kaçmaz, Fatih Ustaoğlu, Mahmut Koç, Orhan Çelik, Ragıp Dönmez, Soner Yılmaz, Tuncay Keskin ve Yakup Tural'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuksuz olarak yargılanan Mevlüt Günalmış ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlanarak 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve cezası ertelendi. Tutuklu sanıklardan Orhan Yiğit'in avukatı duruşmada hazır bulunmadığı için dava dosyasını ayırarak ileri bir tarihe erteledi. - SAMSUN