Fetö'nün Jandarma Sorumlusuna Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fahrettin Özgür Erkan ile avukatı katıldı.

Sanık Erkan, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

ByLock tespit edildiği belirtilen telefon hattını kendisinin kullandığını ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini savunan Erkan, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığını öne sürdü. Sanık Erkan, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın "Fatih" kod adını kullandığını, Gaziantep merkez ve çevre ilçelerdeki örgüt mensubu jandarma personelinden sorumlu olduğunu, bu kapsamda jandarma personeline sohbetler düzenleyip, onlara kod adı vererek tedbirli olmaları konusunda uyardığını belirtti.

Ayrıca sanığın örgüt içi evliliği organize ettiğini, ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını ve FETÖ elebaşının çağrısının ardından Bank Asyadaki hesabına 20 bin lira yatırarak örgüte destek olduğunu kaydeden savcı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Erkan'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA