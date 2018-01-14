FETÖ'nün 'İl abisi' sahte kimlikle yakalandı

FETÖ'nün Nevşehir 'Abi'si yakalandı

NEVŞEHİR - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ'nün Nevşehir İl abisi Samsun'da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile Nevşehir ve Samsun polisinim müşterek çalışmasıyla FETÖ'nün Nevşehir'in 2014 yılından itibaren 'İl abisi' olarak görev yapan Murat Fırat ve eşi ByLock kullandığı tespit edilen eşi Fatma Fırat Samsun'da sahte kimlikle yakalandı. Samsun polisi tarafından Nevşehir polisine teslim edilen FETÖ'nün 'İl abisi' Murat Fırat ve eşi Fatma Fırat emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.